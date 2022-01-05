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Batı Akdeniz'den geçen yıl 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Batı Akdeniz'den geçen yıl 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi

05.01.2022 12:53
Batı Akdeniz'den geçen yıl 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021'de Antalya, Burdur ve Isparta'dan yıllık bazda yüzde 32,14 artışla 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021'de Antalya, Burdur ve Isparta'dan yıllık bazda yüzde 32,14 artışla 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Antalya Lara bölgesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Temmuz ayında devraldıkları yönetim bayrağını, yılın son çeyreğinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yukarıya taşımayı başardıklarını söyledi.

Yarım asır önce on bin, yüz bin dolarlarla başlayan ihracat yolculuğunun milyar dolarlara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye genelinde 15. sırada yer alan Antalya'dan 1 milyar 865 milyon 791 bin 61 dolar, 30. sırada yer alan Isparta'dan 440 milyon 204 bin 124 dolar, 42. sırada yer alan Burdur'dan da 253 milyon 697 bin 313 dolar, bölgemizden toplam 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımız 2020'ye oranla yüzde 32,14 artış göstermiştir." diye konuştu.

Daha önce ulaşılamayan ihracat rakamlarını 2021'de yakaladıklarını belirten Çavuşoğlu, 2022 için ise 3 milyar doları hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Dünyanın dört bir yanına ürün satarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizi ihracat rakamlarındaki artıştan daha çok sevindiren ise ihracatçı sayımızın artmasıdır. 2020'de sektörde 405 firma ihracat yaparken, 2021'de bu rakam 446'ya ulaşmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün 695,4 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduğunu söyledi. Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörün yüzde 29,95 artış ve 519 milyon 835 bin 780 dolarla maden ve metaller sektörü olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu sektörü yüzde 55,29 artış ve 303 milyon 795 bin 819 dolarla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünün izlediğini ifade etti.

En fazla ihracat Çin'e

Çin'in yıllık bazda yüzde 31,24 artış ve 284 milyon 193 bin 487 dolarla en fazla ihracat yaptıkları ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"İkinci sırada yüzde 21,58 artış ve 207 milyon 698 bin 824 dolarla Almanya, üçüncü sırada yüzde 21,31 artış ve 176 milyon 114 bin 688 dolarla Rusya yer alıyor. Dördüncü sırada son dönemde sergilediği yükselişle dikkati çeken Özbekistan yer alıyor. Özbekistan'a yüzde 72,45 artışla 148 milyon 611 bin 575 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke ise yüzde 32,22 oranında artış ve 103 milyon 86 bin 697 dolarla Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'ya ihracatımız artan bir ivmeyle devam ediyor."

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Amerika Birleşik Devletleri, Antalya, Isparta, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batı Akdeniz'den geçen yıl 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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