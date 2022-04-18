Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız - Son Dakika
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Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız

18.04.2022 18:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler tarafından kendilerine uygulanan yaptırımlar için, "Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve ekonomi kurmaylarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Başkanlık İdaresi Başkanı Anton Vaino, Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina toplantıda yer aldı.

"YAPTIRIMLARIN BAŞARISIZ OLDUĞUNU EMİN BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ"

Toplantının açılış konuşmasında yine Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları değerlendirerek bu çabaların başarısız olduğunu savunan Putin, "Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak ve mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

"RUSYA BASKIYA DAYANDI, AVRUPA'DA YAŞAN STANDARTLARI DÜŞÜYOR"

Sözlerinin devamında Batılıların uyguladıkları yaptırımların tersine döndüğünü ve Avrupa'da sorunlarla karşılaşıldığını işaret eden Putin, "Avrupalıların yaşam standartlarının düşüşü Rusya Federasyonu'na uygulanan yaptırımların sonuçlarından biridir. Enflasyon ve işsizliğin artması, Avrupa ve ABD'deki dinamiklerin bozulmasına ve Avrupalıların yaşam standartlarının düşmesine sebep oluyor. Rusya, dediğim gibi bu eşi görülmemiş baskıya dayandı. Durum istikrar kazanıyor ve ruble, Şubat ayının ilk haftalarındaki seviyeye geri döndü. İlk çeyrek sonuçlarına göre, cari ödemeler pozitif dengesi 58 milyar doları aştı. Bu tarihin en yüksek seviyesi. Ülkenin bankacılık sistemine nakit döviz dönüyor, vatandaşların mevduat hacmi artıyor" ifadelerini kullandı.

Putin sözlerinin sonunda, Rusya'ya uygulanan ürün ambargolarında yaşanan sorunlara karşı toptan ve perakende gıda ile diğer ürünlerde yaşanan sorunların giderildiğini ve stokların yeniden düzenlendiğini belirtti.

Putin: Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz
Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız
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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Hükümet, Rusya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız - Son Dakika


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