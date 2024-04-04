Bayramda Taklit ve Tağşiş Ürünlere Dikkat!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata, şeker ve lokumlara talep artarken, sektör temsilcileri taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.
Bayramda şekerleme, çikolata ve lokum gibi gıda ve atıştırmalık almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyardı.
Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan Bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen ürünlerin başında çikolata ve şekerin geldiğini söyledi.
Türkiye'de çikolata ve şekerlemenin en fazla bayramlarda tüketildiğine dikkati çeken Kopuz, bayram alışverişinde en fazla çikolata ve şekerin tercih edildiğini, onların ardından lokumun geldiğini bildirdi.
"Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli"
Şemsi Kopuz, Türkiye'de yıllık kişi başı çikolata tüketiminin ortalama 1,5-2 kilogram düzeyinde olduğunu belirterek, çikolata tüketiminde ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını ancak bu yıl artan fiyatların da etkisiyle satışlarda çok fazla yükseliş beklemediklerini anlattı.
Kopuz, "Önceden bayramlarda komşular, arkadaşlar birbirini ziyaret ederdi. Şimdi misafir kabul etmek, misafirliğe gitmek azaldı, sadece yakın akrabalar birbirini ziyaret ediyor. Dolayısıyla bu durum alışverişin azalmasına ve sektöre de yansıdığı için önceki bayramlara göre satışlarda ciddi bir büyüme beklemiyoruz." diye konuştu.
Tüketicilere şeker ve çikolata alışverişi yaparken taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durması yönünde uyarıda bulunan Kopuz, "Tüketicinin şeker ve çikolata alırken ambalajlı ürün alması ve markalı ürünleri tercih ederek marka hassasiyetini özenli şekilde sürdürmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Hediyelik olarak madlen çikolata tercih ediliyor"
İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener de bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışların artmaya başladığını söyledi.
Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolatanın tercih edildiğini dile getiren Şener, "Tüketiciler, şeker gibi ürünleri ise daha çok marketlerden almayı tercih ediyorlar. Pastanelerde şeker satışımız neredeyse yüzde 10 civarında." şeklinde konuştu.
Şener, bayrama kadar satışların artarak devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenler oluyor. Bu hafta sonu bizim bayram haftamız." ifadelerini kullandı.
Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Şener, tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiyesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Bayramda Taklit ve Tağşiş Ürünlere Dikkat! - Son Dakika
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