Üye Girişi
Best'te mutlu son: İşçiler yüzde 65 zam aldı! - Son Dakika

Best'te mutlu son: İşçiler yüzde 65 zam aldı!

03.02.2022 16:03

Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme sonrası işçiler bayram etti. Çalışanların yüzde 65 zamma hak kazandığı yeni sözleşmeyle işçilerin saatlik ücreti 39 TL'ye çıktı. Böylece çalışanların geliri, Türkiye'de en üst gruptaki sanayi ücretleriyle eşit hale geldi.

Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş (BEST) ile Türk Metal Sendikası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu son ile tamamlandı. Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, yüzde 65'lik bir zam artışı yaparak, Türkiye'deki en üst grup sanayi işçi ücreti almamızda bize büyük destek ve katkı sağlayan Rona Yırcalı'ya teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

SOSYAL YARDIMLARDA YÜZDE 48'LİK ARTIŞ

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske imzalanan toplu sözleşmeyle ilgili, "Şehrimizin metal sanayi dalında tek sendikal örgütlü kuruluşu olan ve yarım asır gibi uzun bir süre, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş ile toplu sözleşmemizi imzaladık. Gerçekleşen toplu sözleşmeyle 5 yıllık çalışanlar ve ortalamada yüzde 65'lik zam ile birlikte, saatlik ücretlerde yüzde 71, sosyal yardımlarda yüzde 48'lik artış ve sözleşmenin diğer yılında da asgari ücret korumalı artış uygulanmış ve böylece saatlik ücreti 39 TL' ye ulaşan işçi ücretlerimiz ile Türkiye'de en üst gruptaki sanayi ücretleriyle eşit hale gelmiş bulunmaktayız ve mutluyuz." dedi.

İmzalanan toplu sözleşme sonrası işçiler bayram ediyor! Yüzde 65 zam aldılar

Veske sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla, Balıkesir'in yüzünü güldüren, burada yaşayan insanlara ekmek kapısı açan Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, başta Sayın Rona Yırcalı'ya, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak'a, Sayın Sırrı ve Sinan Yırcalı beylere, Genel Müdür Tunç Tezel'e, Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez ve Muhasebe Müdürü Serkan Sayan'a da teşekkürü borç biliriz. Arzumuz, insana sevgi, emeğe saygı diyen bir anlayış içinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edecek, daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun."

YORUMLAR
500

Türk Metal Sendikası, Balıkesir, Türkiye, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Best'te mutlu son: İşçiler yüzde 65 zam aldı! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: Best'te mutlu son: İşçiler yüzde 65 zam aldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement