Bilecik'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Ağustos ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 20,4 artarak 13 milyon 499 bin dolar, ithalat yüzde 31,3 azalarak 2024 Ağustos ayında 8 milyon 288 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 10,7 azaldı. - BİLECİK