Bilecik Kınık köyünde barbunya hasadı sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik Kınık köyünde barbunya hasadı sürüyor

Bilecik Kınık köyünde barbunya hasadı sürüyor

Bilecik merkeze bağlı Kınık köyünde barbunya cinsi fasulyenin hasadı devam ediyor. Vali Şefik Aygöl ve beraberindekiler tarafından ürün toplandı. Etkinlikte halk oyunu gösterileri yapıldı ve katılımcılara barbunya yemeği ikram edildi.

08.08.2024 10:48
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Bilecik merkeze bağlı Kınık köyünde barbunya cinsi fasulyenin hasadı sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Vali Şefik Aygöl ve beraberindekiler ürünü dallarından topladı.

Daha sonra köy meydanında halk oyunu gösterileri yapıldı, katılımcılara barbunya yemeği ikram edildi.

Vali Aygöl, AA muhabirine, köyde yetiştirilen barbunyanın yöreye özgü olduğunu söyledi.

Nisanda ekilen ürünün hasadının hazirandan eylüle kadar sürdüğünü belirten Aygöl, "Bilecik'in her köyünde ayrı güzellik var. İlimizde 88 ürün yetiştiriliyor. Bunlardan biri de barbunya ama biz 'Kınık barbunyası' diyoruz. İl genelinde 5 bin ton barbunya üretiyoruz. Bu 5 bin tonun 3 bin tonunu Kınık üretiyor. Biz de 'Türkiye'nin en güzel barbunyası Kınık barbunyasıdır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden 71 yaşındaki Gülseren Yılmaz da köyün toprağının barbunya için çok elverişli olduğunu ifade etti.

Köylülerin hasat telaşında olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizler de ilerleyen yaşımıza rağmen toplamaya devam ediyoruz. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik Kınık köyünde barbunya hasadı sürüyor - Son Dakika

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