Bilecik'te Dış Ticaret Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Mart ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,0 azalarak 10 milyon 935 bin dolar, ithalat yüzde 40,2 azalarak 2025 Mart ayında 6 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 2,2 arttı. - BİLECİK