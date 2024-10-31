Bilecik'te İhracat Artarken İthalat Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Eylül ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 22,5 artarak 13 milyon 653 bin dolar, ithalat yüzde 8,0 azalarak 2024 Eylül ayında 7 milyon 804 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,9, ithalat yüzde 1,4 azaldı. - BİLECİK