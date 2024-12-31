Bilecik'te İhracat ve İthalat Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Kasım ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30,1 artarak 10 milyon 670 bin dolar, ithalat yüzde 27,5 artarak 2024 Kasım ayında 11 milyon 587 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 azaldı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - BİLECİK