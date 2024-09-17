Bilecik'te Konut Satışları Düştü

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Ağustos ayında, 2023 Ağustos ayına göre yüzde 3,5 oranında azalarak 272 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Ağustos ayında konutların 93 adedi ilk defa (ilk el satış), 179 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 272 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,7 oranında azalarak 29 adet, diğer satışlar ise yüzde 9,5 oranında artarak 243 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 29 konutun 7 adedi ilk satış, 22 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. - BİLECİK