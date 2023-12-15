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Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 28,7 Azaldı - Son Dakika
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Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 28,7 Azaldı

TÜİK verilerine göre, Bilecik'te 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 oranında azaldı. İpotekli satışlar ise yüzde 50 azalarak 27 adet oldu.

Bilecik\'te Konut Satışları Yüzde 28,7 Azaldı
15.12.2023 - 10:59,
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir'de 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir'de 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Kasım ayında, 2022 Kasım ayına göre yüzde 35,7 oranında azalarak bin 209 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Kasım ayında konutların 404 adedi ilk defa (ilk el satış), 805 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 209 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 oranında azalarak 81 adet, diğer satışlar ise yüzde 21,3 oranında azalarak bin 128 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 81 konutun 22 adedi ilk satış, 59 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilerde, Eskişehir'de 2013 ve 2023 yılları arası konut satış rakamları da yer verildi. Buna göre 2013 yılında 21 bin 292 konut Eskişehir'de satılırken bu rakam 2023 yılının ocak ve kasım ayları arasında 17 bin 550 oldu. 10 yıllık süre zarfında Eskişehir'de en çok konut 24 bin 977 adetle 2017 yılında satıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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