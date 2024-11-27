Bilecik'ten Kokoreç Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'ten Kokoreç Hamlesi

Bilecik, 'Bozüyük Kokoreci' için coğrafi işaretleme çalışması başlattı ve herkesi davet etti.

27.11.2024 23:57
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Kokoreç için bir hamle de Bilecik'ten

Yunanistan, Türk lezzeti olan kokoreçi sahiplenmeye çalışırken Bilecik'ten de bir çalışma başlatıldı

'Bozüyük Kokoreci' coğrafi işaretleme çalışması başladı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;

"Herkesi Bilecik'e kokoreç yemeye davet ediyoruz"

BİLECİK - Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'da 'Kokoreç'in hangi ülkeye ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken, bir hamle de 'Bozüyük Kokoreçi' konusunda Bilecik'ten geldi.

Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti 'Kokoretsi'yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye'den kokoreç ise aynı listede 4'üncü sırada yer aldı.

'Bozüyük Kokoreci' coğrafi işaretleme çalışması başladı

Yaşanan bu tartışmalar ardından Bilecik'te düzenlenen Yöresel Ürünler Festivalinde yüzlerce yemek gün yüzüne çıkarken, en fazla ilgiyi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, katılımcıların en fazla kokorece ilgi gösterdiği ve bin kişilik kokorecin anında bittiğin anlatarak, "Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen 'Bozüyük Kokoreci' ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Kalkınma ajansımız, Bilecik valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odalarımızın da destekleri ile 50 yıldan uzun süredir Bilecik'te ve Bozüyük'te yetişmiş olan hayvanlarımız etinden yapılarak servis edilen kokorecimiz inşallah öncelikle bölgesel, sonra ulusal ve daha sonrada uluslararası literatürde coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek olan kokoreç olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak alanlarla da bu servislerimizi, olanağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Herkesi de Bilecik'e kokoreç yemeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'ten Kokoreç Hamlesi - Son Dakika

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