Birecik'te Yasa Dışı Avcılığa Ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dronla gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan 11 kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, dron destekli av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Yaban hayatını korumak amacıyla Türkiye'nin birçok noktasında denetimlerin sürdürüldüğü vurgulanan paylaşımda, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişi hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Paylaşımda, doğayı ve yaban hayatını korumak için sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.