Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.
Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da hizmet sektörü PMI, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
İran'da Nevruz tatili ile Ramazan ayının çakışması nedeniyle Trabzon'da İranlı turist hareketliliği beklenen düzeyde olmadı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizm hareketliliğinin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?