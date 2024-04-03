BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.

03.04.2024 23:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da hizmet sektörü PMI, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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