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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 7.895,96 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Ticaret sektörü en çok kazanan sektör olurken, iletişim sektörü en çok gerileyen sektör oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdi ve işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali düştü. Moody's'in Türkiye değerlendirmesi ve diğer ekonomik veriler yatırımcıların odağında. Cari işlemler hesabının kasımda açık vermesi bekleniyor ve 2023 sonunda açığın artması tahmin ediliyor.

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı
11.01.2024 - 18:19,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 7.895,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile iletişim oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik ihtimal yüzde 64 seviyesine düştü.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu belirterek, enflasyonist baskıların da devam ettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının New York'ta düzenlenen "Yatırımcı Günleri" toplantılarından gelecek haber akışı da yatırımcıların odağında.

Analistler, yarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi ile ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.930 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 45 milyar 329 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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