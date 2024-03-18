Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 8.844,50 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,80 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 8.844,50 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile spor oldu.
Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45,00 oldu.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.740 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise konut fiyat endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında arttı.
Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL'den alıcı buluyor. Kadın çiftçi Yeter Yeğen, yağışlardan dolayı verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşmasında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın, tüccarın ve sanayicinin sorunlarını dile getirerek, sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için Malatya'ya hassasiyetle yaklaşılmasını talep etti.
Dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,14 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 9.761,75 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Aksaray İl Özel İdaresi, Güzelyurt ve Merkez ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahasının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek. İhaleler, 28 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.
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