Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan artışla 9.110,66 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile ulaştırma oldu. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanın altına gerileyerek 299,5 baz puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarının etkilerinin sürdüğünü belirtti.
Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.
Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükselişte - Son Dakika
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.
Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.
Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3 Nisan Özel Meclis Toplantısı yapıldı. Programda konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün önemini vurgulayarak, KARDEMİR'in temellerinin atıldığı ve Karabük'ün kurulduğu 3 Nisan'ı kutladı. Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz ise Karabük'ün ekonomik bağımsızlığının sembolü olan KARDEMİR'in kuruluşunu anlattı ve 3 Nisan'ın Sanayi Günü olarak kutlanması gerektiğini belirtti.
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