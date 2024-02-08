BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,36 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 8.862,37 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,22 ile sigorta oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyerek, üst üste 10 gün ile Kasım 2022'den bu yana en uzun yükseliş serisini sonlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843,01 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşıdı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesinin risk algısını törpülediğini ifade etti.
Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.890 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.
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