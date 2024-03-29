BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 9.125,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

29.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 9.125,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Jerome Powell, Banka, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:55 YÖK’ten denklik düzenlemesi İlk 400’e doğrudan hak, ilk 1000’de YKS şartı olmayacak YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak
07:38 Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi
09:54 İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan ’toz taşınımı’ uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
09:40 Dünya devi gözünü kararttı Arda Güler’in yeni takımı belli gibi Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi
09:20 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu
08:56 20 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı
08:44 İzmir’de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi İzmir'de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi
08:20 Erkan Petekkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
08:05 İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul’da yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 10:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement