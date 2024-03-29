Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 9.125,29 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olacağını bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden seçildi. ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ardıç, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Ayrıca, Mehmet Cansız ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.
İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarıma dayalı, yenilikçi ve yeşil sanayinin hayata geçeceği fabrikaların yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine kurulacak olan OSB'de üretimin bu yıl başlaması planlanıyor. Bölgenin dolması halinde ise genişleme potansiyeli 750 dönüme kadar çıkabilecek.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan 'Tasarım Organizasyonu Onayı'nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi. TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu. GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tamamlanacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar'ı ziyaret ederek esnafa 'hayırlı sezonlar' dileğinde bulundu. Başkan Günel, turist sayısında ve kruvaziyer gemisi sayısında artış beklediklerini belirtti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talepleri ve beklentileri dinledi. Ayrıca ETİ Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrika personeli ile bir araya geldi.
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