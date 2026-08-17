BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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BIST 100 endeksi, güne %0,15 artışla 14.192,88 puandan başladı; bankacılık endeksi yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 14.192,88 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 20,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 14.192,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle haftaya temkinli başladı.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilimin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar, jeopolitik belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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