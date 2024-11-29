BIST 100 Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,11 artışla 9.650,73 puandan başladı. Bugün büyüme verileri bekleniyor.

29.11.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 9.650,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.650,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamlandı.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yükselişe Geçti - Son Dakika

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