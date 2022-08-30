Bitlis balı Londra'da 'Altın Bal' yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis balı Londra'da 'Altın Bal' yarışmasında birinci oldu

30.08.2022 13:43
Bitlis balı Londra'da 'Altın Bal' yarışmasında birinci oldu

Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons (Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek dünya birinciliği elde etti.

Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons (Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek dünya birinciliği elde etti.

Türkiye'nin en önemli bal merkezlerinden olan Bitlis'te bal hasat çalışmalarına başlanırken, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi de başarıyla ortaya koydu. 3 ay önce uluslararası bal yarışmaları için Londra'daki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından birinci seçildi. Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı bu değerlendirmede 28 kategoride Bitlis balı dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı.

Bitlis adına ürettiği balları, laboratuvarlardaki testlerden başarıyla geçen ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla Londra Uluslararası Bal Yarışmalarında birincilik elde eden Güven Güngördü, ödülünü ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen 47'nci Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde aldı. 'Golden Honey' (Altın Bal) ödülünü alan Güngördü, yaklaşık 45 yıldır 3 kardeşi ile birlikte bal üretimi yaptıklarını söyledi. Bal alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Golden Honey' ödülünü aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güven Güngördü, ödülü Bitlisli arıcılar adına aldıklarını belirterek, "Babadan kalma mesleğimizi 2 bin 500 rakımlı Karçinbaşı dediğimiz bölgede sürdürüyoruz. Endemik bitkilerin yoğun olduğu bu yaylada yazın konaklarız. Bugüne kadar birçok yarışmada ödül almıştık. Ama en prestijli ödülümüz bu oldu. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yarışmaya bizim balımız gönderildi. Ürünümüz tüm laboratuvar ortamlardan geçtikten sonra altın bal ödülüne layık görüldü. Bu iki aylık bir süreçti. 47'ncisi düzenlenen Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde düzenlenen törenle ödülümüzü aldık. Biz bu ödüllü Bitlis arıcıları, Bitlis balı adına aldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda en büyük pay, Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Medeni Avcil'in. Bitlis balı gerçek değerini bulmaya başlıyor. Bitlis balı hak ettiği yere gelecek. Başka yerlerde herkes bal ormanı yaparken, bizim burada doğal bal ormanı var. Dünyadaki 300 endemik gevenden üçü de Bitlis'te bulunuyor. Balda en önemli kalitelerden birisi prolin miktarıdır. Türkiye'de hemen hemen en yüksek prolin miktarı da Bitlis balında çıkıyor" dedi.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil ise kentteki hasat döneminin başladığını söyledi. Avcil, kentte 240 bin arı kovanının bulunduğunu ve 3 bin ton bal ürettiklerini belirterek, "Bitlis; iklim, coğrafya ve doğa zenginliği bakımında arıcılık merkezidir. Yayla ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğu için de kalitesi yüksektir. Dünyadaki birçok uluslararası yarışmada, Bitlis balı hemen hemen her yıl ödül alıyor. Bu yıl ise arıcı arkadaşımız Güven Güngördü'nün ürettiği balları Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışmasına gönderdik ve balımız altın kalite ödülüne layık görüldü. Bunun için İstanbul'da 47'ncisi düzenlenen Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde ödüllerimiz takdim edildi. Bu vesileyle Güven arkadaşımıza ve diğer arıcılarımıza bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Bitlisli arıcılar çok büyük bir hazinenin üzerinde oturuyorlar. Arıcı arkadaşlarımız istediği takdirde ve kendilerine imkan verildiğinde bu tür uluslararası platformlarda daha iyi dereceler alacağına da inanıyorum" diye konuştu. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye, Londra, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis balı Londra'da 'Altın Bal' yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis balı Londra'da 'Altın Bal' yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement