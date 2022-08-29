Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan üreticiler, 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başladı. Batman 'dan gelen arıcı Harun Akbay, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı eteklerinde bal sağımına başladık. Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah. Şu an 2 bin 300 rakımdayız. Gelecek sene daha iyi olur inşallah" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı - Son Dakika

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