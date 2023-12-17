Bodrum\'da 60 Parkın Açılışı Gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi tarafından, yapımı tamamlanan toplam 60 parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 2023 yılında proje hazırlığı ve yapımı tamamlanan, Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Gümüşlük Caddesi'nde bulunan Peksimet Parkı'ndaki açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından açılışa katılamayan davetlilerin mesajlarının okunması ve konuşmalar ile devam etti.

Açılış konuşmaları yapan CHP Parti Meclis Üyesi Alkım Denizaslanı ve Peksimet Mahalle Muhtarı Adnan Süzen, başta Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

2019 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu 314 park ve yaşam alanını Bodrum'a kazandırdıklarını belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bodrum, kişi başına düşen 8.1 metrekare yeşil alan miktarı ile Türkiye'de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonraki süreçlerde de bu sosyal donatı alanlarını koruyarak 2024 yılından 2028 yılına kadar en uygun şekilde Bodrumluların hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında bir kent için altyapının önemli olduğunu, eğer altyapı olmazsa kentte yapılan diğer çalışmaların etkili olmayacağını vurgulayarak ilçedeki kanalizasyon ve arıtma tesisleri çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan pazar yerleri, spor tesisleri, anaokulları ve kadın sığınma evi ile ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesi planlanan diğer projelerden söz eden Belediye Başkan Aras, park yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Kararlıyız Bodrum'u hak ettiği değere kavuşturacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Aras katılımcılarla kurdele keserek toplu park açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreni sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de bahçe bitkileri fideleri dağıtıldı. Açılış törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Parti Meclis Üyesi Alkım Denizaslanı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personelleri, Peksimet Mahalle Muhtarı Adnan Süzen, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. - MUĞLA