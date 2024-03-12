Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü: Türkiye\'nin Havacılık Ekosistemi Bizim İçin Bir Avantaj

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'de iyi tedarikçilerinin bulunduğunu ve buradaki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda başka işbirliklerine de bakıyoruz. Boeing olarak, Türkiye'nin bu kadar güçlü bir havacılık ekosistemine sahip olması bizim içi bir avantaj." dedi.
Ayşem Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık sektörüne yönelik uzun vadeli beklentilerin hep olumlu olduğunu kaydederek, Kovid-19'un etkilerinin bitmesinin ardından sektörün 2022 yılından itibaren çok ciddi toparlanmaya başladığını söyledi.
Havacılık sektörünün büyümesinin geçen yıl ivme kazandığını, öngörülenin ötesinde bir büyüme gördüklerini dile getiren Sargın, "Havacılık sektöründe küresel olarak hızlı bir toparlanma, ardından büyümeye geçiş görüldü. Türkiye, hem yolcu trafiğinde en çabuk toparlanan ülkeler hem de uçak ihtiyacını belirleyip aksiyon alan ülkeler arasında öncülerden biri oldu." diye konuştu.
Sargın, Türkiye'de hava yolu şirketi olarak çok güzel markaların olduğuna ve bu şirketlerin büyüme projeksiyonlarını güncellediğine dikkati çekerek, "Türkiye, havacılıkta ve savunmada güçlü bir sanayiye sahip, küresel tedarik zincirinde önemli bir oyuncu. Küresel talebe bağlı olarak ne kadar çok uçak üretilirse, Türkiye'deki tedarik zincirine iş yapan şirketlerimiz daha çok üretim, daha çok ihracat yapacak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, havacılık özelinde mükemmel bir konumda"
Ayşem Sargın, Türkiye'de mühendislik kabiliyetinin çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Havacılık alanında üretim arttıkça, birtakım yeni teknolojiler adapte edildikçe Türk mühendislerine de çok iş düşecek. Onun için bu yüksek katma değerli sektörün büyümesi topyekun Türkiye için çok olumlu bir gelişme. Havacılık sektörü, Türkiye'de bir yandan know how birikimini sağlıyor, diğer yandan da düzenli sermaye girişi açısından şirketleri destekleyerek uzun vadeli yatırım yapmalarını sağlayarak uluslararası rekabetçiliklerini arttırıyor."
Sargın, İstanbul havalimanının büyümesinin kendileri tarafından beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Havacılık özelinde, coğrafi olarak, Türkiye mükemmel bir konumda. Bu nedenle geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında Türkiye'deki hava yolu şirketleri öngörülenden çok daha hızlı büyüdü. Türkiye'deki pek çok havacılıkla ilgili alanda çok hızlı büyüme görüyoruz." açıklamasını yaptı.
"Türkiye'nin bu kadar güçlü bir havacılık ekosistemine sahip olması bizim içi bir avantaj"
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Sargın, üretim modellerinde yoğun olarak tedarikçilerle işbirliği yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye'de iyi tedarikçilerimiz var. Son 10 yılda Türkiye'deki sanayi ile 2,5 milyar dolarlık iş hacmimiz oldu. Türkiye'de, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda başka işbirliklerine de bakıyoruz. Boeing olarak, Türkiye'nin bu kadar güçlü bir havacılık ekosistemine sahip olması bizim içi bir avantaj." yorumunda bulundu.
Türkiye'nin bugün kendi savaş uçağını yapar durumda olduğunun altını çizen Sargın, "Mühendislik merkezi' dediğimizde kalifiye mühendis bulabiliyoruz. 'Türkiye'de sanayi ile çalışalım' dediğimizde yine dünya ölçeğinde iş yapan çok iyi şirketlerimiz var. Onlarla iş yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.
Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu dile getiren Sargın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu bölgede, ticari ve turizm alanında birtakım yeni atılımlar görüyoruz. Orta Asya dünya ile daha iletişim içinde bir hale geldi. Burada, Türkiye tabii çok önemli bir ortak. Orta Asya kültürel, tarihi köklerde bizim çok yakın olduğumuz, iç içe olduğumuz bir coğrafya. Biz de bu sinerjilerden faydalanmayı ümit ediyoruz. Bu ülkelerin önümüzdeki dönemde dünyaya daha fazla açılma gibi bir hedefi de oluştu. Burada, Boeing güzel bir katalizör rolü oynayabilir ve Türkiye kesinlikle burada çok önemli bir köprü."
Son Dakika › Ekonomi › Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü: Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi Bizim İçin Bir Avantaj - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?