Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık hasadı başladı

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde fındık hasadı başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı. İlçe protokolü de hasada katıldı. İşçi maliyetlerinin yükselmesi ise üreticileri zor durumda bırakıyor.

28.08.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı. Hasada ilçe protokolü de iştirak etti.

Bolu'nun fındık üretim merkezi olan Taşkesti'de üreticiler, yıl boyunca yetiştirdikleri fındıkları toplamaya başladı. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar ve Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik de hasada katıldı ve fındık topladı. Üreticilere destek olacaklarını ifade eden Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Taşkesti Beldesi, fındık üretimiyle Bolu'da bilinen bir beldemiz. Bolu için değerlendirme yaptığımızda beldemiz önemli konuma sahip. Fındık üreticilerimizin hasat zamanında onların sevincine ortak olmak için bugün buraya geldik. Fındık üretimine destek vermek üzere burada toplandık" dedi.

İşçi maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen fındık üreticisi Mehmet Yılmaz ise, "Benim 8-10 dönüm fındık tarlam var. Önceden 2 tona yakın fındık alıyorduk. Hava şartlarından mı bilmiyorum ama verim düştü. Sıcaklıklardan dolayı yarı yarıya verim düştü. İşçi ücretleri de pahalı, kazandığımız parayı ona veriyoruz. Bize bir şey kalmıyor. Geçen sene 500 liraya çalışan işçi bu sene bin, bin 200 liraya çalışıyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Taşkesti, Ekonomi, Mudurnu, bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement