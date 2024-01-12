Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafını seçen Arıcan, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Arıcan, bu yıla özel eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihini "Yanımda ol anne" isimli fotoğraftan yana kullanan Arıcan, "Hepimizin yürek acısı olan Gazze'nin, bu güzel üç aylarda bir an evvel eski huzurlu günlerine kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Arıcan, Anadolu Ajansının gelenekselleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasının önemine işaret ederek, "AA'nın bize her yıl sonu, yaşadığımız sevinçleri ve üzüntüleri tekrardan hatırlatmasından mutluluk duyuyorum. Böylece, unutmamamız gerekenleri tekrar kendimiz de hatırlamış oluyoruz. Onun için ben bu çalışmada emeği geçen herkese, AA çalışanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.