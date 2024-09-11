BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.610,01 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, metal ana sanayi endeksi ise kazanç sağladı.

11.09.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.610,01 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,28 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.624,04 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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