Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,79 artışla 3.268,76 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,77 puan değer kazanarak 3.268,76'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 2,65 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin öne çıktığını belirtti.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.100 puanın destek, 3.340 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.