Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 5,54 Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 5,54 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Küresel piyasalarda da resesyon endişeleri nedeniyle düşüş yaşandı.

05.08.2024 18:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 580,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,58 ve holding endeksi yüzde 5,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 8,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 12,4'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması nedeniyle 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 5,54 Değer Kaybetti - Son Dakika
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