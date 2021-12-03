Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 96.040.000.000 1,59 Ford Otosan 91.236.600.000 10,13 Ereğli Demir Çelik 83.300.000.000 1,60 Koç Holding 79.728.634.692 1,44 İskenderun Demir Çelik 70.818.000.000 2,45 SASA Polyester 51.811.200.000 12,84 ASELSAN 50.068.800.000 2,43 Garanti Bankası 48.972.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 45.825.000.000 9,16 Turkcell 44.660.000.000 2,04 BİM Mağazalar 42.443.280.000 6,32 Şişe Cam 40.587.586.244 1,50 Tüpraş 38.814.976.000 2,87 Türk Telekom 37.100.000.000 2,43 Akbank 35.776.000.000 0,51 İş Bankası (C) 31.544.789.700 0,42 Arçelik 31.299.730.456 2,11 Yapı ve Kredi Bankası 29.057.856.417 0,52 Sabancı Holding 28.300.402.523 0,63 Gübre Fabrikaları 28.072.700.000 15,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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