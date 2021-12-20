Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|109.830.000.000
|2,11
|Enka İnşaat
|100.800.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|98.079.345.000
|10,89
|Koç Holding
|84.546.840.987
|1,53
|İskenderun Demir Çelik
|73.428.000.000
|2,54
|SASA Polyester
|57.736.000.000
|14,31
|ASELSAN
|55.176.000.000
|2,68
|Şişe Cam
|50.175.446.240
|1,86
|Garanti Bankası
|48.636.000.000
|0,69
|Turkcell
|46.640.000.000
|2,13
|Tüpraş
|46.252.426.240
|3,42
|BİM Mağazalar
|43.505.880.000
|6,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|38.275.000.000
|7,65
|Türk Telekom
|38.185.000.000
|2,50
|Akbank
|38.116.000.000
|0,54
|Arçelik
|36.151.458.968
|2,44
|İş Bankası (C)
|34.199.772.000
|0,46
|Türk Hava Yolları
|30.553.200.000
|0,53
|Sabancı Holding
|29.973.533.746
|0,67
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.480.208.981
|0,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi