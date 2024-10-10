Borusan, Sürdürülebilir Fayda Programı'nın Üçüncü Dönemini Başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan, Sürdürülebilir Fayda Programı'nın Üçüncü Dönemini Başlatıyor

Borusan Grubu, 80. yılını kutlarken sürdürülebilirlik odaklı yeni projeleri destekleyecek.

10.10.2024 11:46
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Borusan Grubu, 80'inci kuruluş yıl dönümünde sürdürülebilirlik odağını güçlendirerek, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönemini başlatıyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Borusan, sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı aracılığıyla çevreye ve topluma değer katmaya devam ediyor.

Borusan, daha yaşanabilir bir dünya için attığı önemli adımlardan biri olan programın üçüncü dönemine başlıyor. Yeni dönemde "Herkesin Faydasına" mesajıyla yola çıkan program, toplumsal ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üreten projeleri destekleyerek fayda ekosistemini büyütmeye odaklanıyor.

İklim, insan ve yenilik odak alanlarında sürdürülebilirliği süreçlerine entegre eden Borusan, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının etkisini artırarak, sürdürülebilir kalkınmada da önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor.

Program, dönemin ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek, yeni teknolojiler, sosyal gelişmeler ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel yaklaşımlar çerçevesinde yenileniyor. Böylece daha fazla kişiye ulaşması ve daha büyük bir sosyal etki yaratması hedefleniyor.

Tanıtımla birlikte Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, çevresel ve toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemek amacıyla yeni dönem başvurularını internet sitesi üzerinden kabul etmeye başladı.

Impact Hub İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen programın üçüncü dönem tanıtımının yapıldığı etkinlikte, geçmiş dönem projelerinin hikayelerini anlatan bir belgeselin de ön izlemesi yapıldı.

Belgeselde deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine pozitif etki katan dört projenin hikayesi paylaşılırken ikinci dönemde desteklenen bu projeler, toplumsal ve çevresel anlamda deprem bölgesinde önemli etkiler yarattı. Üçüncü dönemde de bu başarıların üzerine yenilerinin inşa edilmesiyle daha büyük hedeflere ulaşılması amaçlanıyor.

Borusan'ın ve Impact Hub İstanbul'un iletişim ağlarına dahil olma fırsatı da sağlanıyor

Program, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinleşirken, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler destekleniyor.

Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunarken, ayrıca proje başına 500 bin liraya kadar hibe desteğiyle birlikte Borusan'ın ve Impact Hub İstanbul'un iletişim ağlarına dahil olma fırsatı da sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 80 yıllık geçmişleriyle Türkiye'nin gelişimine öncülük etme misyonlarını devam ettirirken, 200 yıl ve ötesinde varlıklarını sürdürme vizyonları doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre ettiklerini belirtti.

Ateş, iklim, insan ve yenilik odaklı bir yaklaşımla çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Fayda Programımızın üçüncü dönemine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönem 'Herkesin Faydasına' diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikayeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor. Bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda daha büyük adımlar atmamız için ilham veriyor."

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan, Sürdürülebilir Fayda Programı'nın Üçüncü Dönemini Başlatıyor - Son Dakika

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