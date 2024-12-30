bp Türkiye Enerji Yatırımlarına Devam Ediyor

Ekonomi

Türkiye enerji piyasasında uzun yıllardır faaliyet gösteren bp, kilit öneme sahip faaliyet alanlarında ülkedeki varlığını güçlendiriyor. Türkiye'de devam eden faaliyetler kapsamında yatırımlar devam ediyor. Dönemin ihtiyaçları, şirket stratejisi ve beklentileri doğrultusunda Türkiye'de sadece akaryakıt operasyonlarını devreden şirket, enerji arz güvenliğinde bölgenin önemli oyuncusu olmaya devam edecek.

bp Türkiye, faaliyet alanlarıyla bölgesel enerji güvenliğine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Boru hatları, doğal gaz faaliyetleri, TANAP'taki hissedarlığı ve madeni yağ alanında Castrol gibi güçlü iş kollarıyla Türkiye pazarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin enerji altyapısına katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, akaryakıt operasyonlarının devri hakkında bilgi verdi. Işıltan, "bp'nin Türkiye'deki perakende akaryakıt piyasasından çıkması bir portfolyo kararı idi. Geçmişte Avrupa'da benzer süreçler yaşandı ve Fransa, Yunanistan, Avusturya ve İsviçre'de akaryakıt iş kolu faaliyetlerinden çıkma kararı alındı. Şimdi Hollanda için benzer bir süreç başladı. Türkiye'de bp'nin operasyonlarının, akaryakıt operasyonlarıyla sınırlı olduğu konusunda yanlış bir algı var. Biz Türkiye enerji pazarından çekilmedik, aksine her biri kendi alanında öncü ve kilit öneme sahip projelerimiz ve şirketlerimizle ülkede güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyoruz. Faaliyetlerimizle Türkiye'deki enerji gündemine, Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarına cevap veriyor ve ülkemize değer katmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Castrol yeni yatırım planlıyor

bp Türkiye; dünyada 125, Türkiye'de ise 67 yıldır faaliyet gösteren Castrol ile büyüme hedeflerine hız verdi. Otomobil, ticari araç ve motosikletler için ürettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine madeni yağ üreten Castrol, önde gelen savunma sanayi firmalarıyla da uzun süreli iş birlikleri gerçekleştiriyor ve yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif rol alıyor.

Castrol'ün, gelecek planlarında Türkiye ve bölgede büyümeye odaklandığını belirten Işıltan, "Castrol'ün yatırım planı ve stratejisinin bir parçası olarak ABD, Çin ve Hindistan ile birlikte daha fazla yatırım yapılacak 4 ana stratejik pazardan biri Türkiye" dedi. Tümkan Işıltan, şöyle devam etti: "5 kıtada ve 140 ülkede faaliyet gösteren Castrol, Türkiye'deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini gerçekleştiriyor. Castrol'ün Avrupa ve Afrika'daki sekiz üretim tesisinden biri Gemlik'te bulunuyor. Her yıl 100 milyon litreden fazla madeni yağ ürettiğimiz bu tesisimiz, iç pazarın yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da bulunan 24 ülkeye ürünlerimizi sunuyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacminin yüzde 17'sinden fazlasını Gemlik tesisimiz ile gerçekleştiriyoruz. İhracat ciromuz döviz bazında iki katından fazla arttı. Gemlik'teki üretim tesisimize 5,5 milyon dolarlık yeni hat kurduk. Gelecekte de tesisimize yıllık 3 ila 5 milyon dolar arası yatırım yapmayı planlıyoruz."

Türkiye, Güney Gaz Koridoru'nun kilit halkası

Boru hatları ve doğal gaz faaliyetleri ile gerek Türkiye'nin gerek Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkıda bulunan bp Türkiye, bu faaliyet alanıyla da kilit rol üstleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında başarılı projelerden biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Gu"ney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturuyor.

Işıltan, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin hem yurt içine hem de Avrupa'ya doğal gaz tedarik ettiğini söyledi. Türkiye'nin güvenilir doğal gaz tedarikçilerinden biri olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıltan "Türkiye ve Azerbaycan'daki faaliyetlerimizle ilgili olarak BOTAŞ ve TPAO ile pek çok konuda yakın çalışıyoruz. BOTAŞ ile TANAP'ta, TPAO ile Şah Deniz sahasında ortaklıklarımız var. 12 Haziran 2018 tarihinde açılan, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun (1811 km) doğal gaz boru hattı olan TANAP; Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşıyor. Türkiye'nin toplam doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si, bp'nin de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından sağlanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL