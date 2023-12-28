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Brent Petrolü 79,73 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Brent Petrolü 79,73 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,73 dolardan işlem görüyor. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik eylemleri ve Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını etkiliyor.

Brent Petrolü 79,73 Dolardan İşlem Görüyor
28.12.2023 - 10:31,
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???79,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 79,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemlerine ilişkin artan endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, X sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Operasyon sırasında bölgedeki gemilere zarar verilmediği belirtilse de bölgede tansiyonun artmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği destekledi. Bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden savaşın gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği beklentilerini artırdı ve petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Fransız CMA CGM ve Alman Hapag-Lloyd'un da aralarında bulunduğu bazı nakliye şirketleri, saldırılara rağmen sevkiyatlarına devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Uzmanlar, Kızıldeniz'de nakliye sıkıntılarına ilişkin endişeler azalsa da Orta Doğu'da artan gerilimin, özellikle İran'ın olası müdahalesine yönelik endişelerin fiyatlar üzerinde yükseltici etki oluşturmaya devam edeceğini belirtiyor.

Fed'in 2 yıldır süren enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığına ilişkin beklentiler de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcılara ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vereceğini belirtiyor.

ABD'de talep endişeleri artıyor

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıf seyrettiğine işaret ederek fiyatların yükselişini sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 1,8 milyon varil arttı. Beklenti, petrol arzının 939 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stokların düşüşe işaret etmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,78 ile 80,01 dolar aralığının direnç, 79,41 ile 79,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Yemen, Fed, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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