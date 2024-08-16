Brent Petrolü 80,81 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 80,81 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,81 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi belirsizliği de petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

16.08.2024 10:50
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 80,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,87 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler dün Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ateşkes görüşmelerine ilişkin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca, Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, söz konusu müzakerelere Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını belirtti.

Bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ve işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık indirime gitme ihtimalinin önüne geçtiğini kaydetti.

Bununla birlikte Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 82,47 dolar aralığının direnç, 79,91 ile 78,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 80,81 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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