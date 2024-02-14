Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,66 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 82,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,80 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması ve ülkenin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün talepte zayıflamaya işaret etmesi etkili oldu.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.
Analistler, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşen verinin, dünyanın en büyük ekonomisinde aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.
ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, dolara endeksli petrol fiyatları da aşağı yönlü baskılandı.
Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) öngörüsüne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 520 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetini hedef aldığını duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin güneyinde Tuhayta kentinde çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.
Husiler pazartesi günü de Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiye saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de vurduğunu açıkladığı geminin, Yunan şirketine ait ve Marshall Adaları bandıralı olduğunu bildirdi.
Açıklamada, varış noktası İran olan geminin hafif hasar aldığı ve mürettebatta herhangi yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,75 ile 83,02 dolar aralığının direnç, 82,27 ile 82,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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