Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar

01.04.2022 09:34
Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 112,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 103,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 99,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararı etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını açıkladı.

Mayıs'ta başlayacak petrol satışı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinden bugüne kadar piyasaya sunulan en büyük satış olarak dikkati çekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansının çağrısı üzerine üye ülkelerin bakanlarının bugün olağanüstü toplanması bekleniyor. Piyasalarda toplantıdan olası bir rezervden satış kararı çıkabileceği beklentileri artarken, bu durum fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ise dün gerçekleştirdiği toplantıda, mevcut kademeli üretim artışı politikasına devam etme kararı aldı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararının küresel petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu kaydetti.

Hynes, söz konusu hamlenin etkisine ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatlarının tekrar toparlanmaya başladığına dikkati çekerek, "Daha önceki stratejik petrol rezerv satışlarının piyasaya ulaşması zaman aldı ve fiyatlara etkisi çok az oldu. Beyaz Saray, amacın, yerli üretimde artışın beklendiği üçüncü çeyreğe kadar ABD arzı için bir köprü oluşturmak olduğunu söyledi ancak bu petrol satışı, daha fazla petrol üretimi konusunda üreticilerin iştahını azaltarak tam tersi bir etkiye sahip olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 104,19 ile 105,58 dolar aralığının direnç, 102,80 ile 101,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar - Son Dakika
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