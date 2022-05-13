Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar

13.05.2022 09:31
Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,82 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 108,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Rus petrol üretimindeki düşüş de küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi, Batı yaptırımlarının ardından yavaşlayan ürün ihracatı ve düşen iç talep nedeniyle ülke rafinerilerinin çok daha az ham petrol işlemesi nedeniyle nisanda günlük yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Ayrıca, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,19 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 108,60 ile 107,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Hamster Coin, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar - Son Dakika
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