Brent petrolün varil fiyatı 93,92 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 93,92 dolar

16.08.2022 09:48
Brent petrolün varil fiyatı 93,92 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 azalarak 93,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmeleri takip ediyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,36 ile 94,48 dolar aralığının direnç, 93,24 ile 93,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 93,92 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 93,92 dolar - Son Dakika
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