BTK'ye iletişim şikayeti ilk yarıda 164 bin 733'e çıktı, internet ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTK'ye iletişim şikayeti ilk yarıda 164 bin 733'e çıktı, internet ilk sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK'ye ocak-haziran döneminde iletişim hizmetlerine yönelik şikayet sayısı 164 bin 733'e yükseldi; en fazla şikayet 84 bin 546 ile internet servis sağlayıcılığına geldi. Geçen yılın aynı döneminde ilk sırada yer alan mobil iletişime bu yıl 66 bin 964 şikayet ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yılın ilk yarısında en fazla şikayet, "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti için geldi.

AA muhabirinin, BTK verilerinden yaptığı derlemeye göre, vatandaşlar, iletişim hizmetleri sektörüne ilişkin yaşadıkları sorunları "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden kuruma iletebiliyor.

Buna göre, mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu platformu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlerde geçen yılın ilk yarısında 102 bin 712 olan şikayet sayısı, bu yıl 164 bin 733'e çıktı.

Hizmet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 84 bin 546 ile internet servis sağlayıcılığı alanına ilişkin geldi. Geçen yılın aynı döneminde 49 bin 240 şikayetle mobil kategorisi ilk sırada yer almıştı.

BTK'ye ocak-haziran döneminde mobil iletişime yönelik 66 bin 964, uydu platformu hizmetleri için 5 bin 647, sabit telefon hizmetlerine ilişkin 6 bin 121 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 455 şikayet ulaştı.

İnternet ve Kablo TV alanlarında en fazla şikayet, "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", uydu platformu ve mobil hizmetlerde "faturalandırma", en fazla şikayet alan konular olarak sıralandı.

Postada kullanıcı şikayetlerinde artış

BTK'ye CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla posta sektörüne ilişkin geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 3 bin 730 şikayet iletilirken, şikayet sayısı bu yıl 4 bin 540'a yükseldi.

Söz konusu sektöre yönelik şikayetlerde ilk sırayı ocak-haziran döneminde 1619 ile "şube, acente ve personel" konusu aldı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
12:18
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:41
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti İlk fotoğraf geldi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
11:24
Böyle bulunmuşlardı Kağıthane’de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 12:30:00. #7.13#
SON DAKİKA: BTK'ye iletişim şikayeti ilk yarıda 164 bin 733'e çıktı, internet ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei