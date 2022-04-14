BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti - Son Dakika
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BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti

14.04.2022 14:10
BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında çalışmalarını sürdüren Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), enerji verimliliği ölçümleri alanındaki akreditasyonuna 'Hava Kompresörleri Debi Ölçümü' parametresini ekledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında çalışmalarını sürdüren Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), enerji verimliliği ölçümleri alanındaki akreditasyonuna 'Hava Kompresörleri Debi Ölçümü' parametresini ekledi. Böylece EVM bu yetkiye sahip Türkiye'deki ilk ve tek merkez oldu.

BTSO EVM, etüt, eğitim, ölçüm, danışmanlık ve enerji yönetim sistemi hizmetleriyle iş dünyasında enerji verimliliği noktasında farkındalığı artırmaya devam ediyor. Endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ve minimum enerji tüketimine ulaşmaları için adımlar atmaya devam eden BTSO EVM, 'Hava Kompresörleri Debi Ölçümü' hizmeti ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türkiye'nin ilk laboratuvarı oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonuyla hayata geçen EVM'nin iş dünyasına yönelik önemli hizmetler yürüttüğünü belirten BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, Hava Kompresörleri Debi Ölçümü' hizmetinin sektörlerin enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağını söyledi. Canpolat Çakal, "Basınçlı hava, sanayide yoğun olarak kullanılıyor. Yoğun enerji tüketen bu makinaların sisteme saatte kaç metreküp hava gönderdiğini ve karşılığında ne kadar enerji tükettiğini ölçmek gerekir. Yaptığımız ölçüm çalışmaları ile kompresörde tüketilen enerjinin karşılığında üretilen havanın birim maliyetini çıkarabiliyoruz. Bu iki verinin ölçülmesi işletmeler için kritik önem taşıyor. BTSO EVM, güçlü bir sanayi için firmalara önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki süreçte firmalarımızı hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

BTSO MESYEB bünyesinde hizmet veren EVM, 500 metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Merkez bünyesinde soğutma, fırın ve chiller ünitesi, buhar ünitesi, basınçlı hava, pompa ünitesi ve aydınlatma ünitesi yer alıyor. Enerjinin üretildiği, iletildiği ve kullanıldığı tüm noktalarda sanayiciye dünya standartlarında çözümler geliştirerek uygulama ve ölçüm hizmetleri veren BTSO EVM, yeni akreditasyon hamlesi ile hizmet ağını genişletmiş oldu. BTSO EVM tarafından sunulan ölçüm hizmetleri, uluslararası kabul görmüş referans standartlara göre yapılırken bu doğrultuda hazırlanan raporlar, TÜRKAK akreditasyonu ile tanınabilirlik sözleşmesi imzalanmış tüm ülkelerde geçerli oluyor. - BURSA

BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti
BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti

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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO EVM, enerji verimliliğinde akreditasyonunu genişletti - Son Dakika


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