BTSO, Litvanya\'ya Ticaret Heyeti Programı Düzenledi

Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip Litvanya'da geniş katılımlı ikili iş görüşmesi (B2B) organizasyonuna imza attı.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetinde Bursalı firmalar, Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO heyetine, ilk gün Vilnius Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu, Litvanya pazarı ve sunduğu avantajlara ilişkin bilgi verdi. BTSO tarafından organize edilen "Türkiye-Litvanya İş Forumu" ise Litvanya Parlamentosu Seimas'ta gerçekleştirildi.

Litvanya parlamentosunda ilk kez Türk firmalarından oluşan bir delegasyon foruma imza attı. Bu programda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Litvanya parlamento üyeleri ile iş dünyasına Bursa ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Program kapsamında makine ve otomotiv sektörü temsilcileri, B2B organizasyonunda Litvanyalı sektör temsilcileriyle buluştu. Yoğun geçen görüşmelerde çok sayıda Litvanya iş dünyası temsilcisi Bursalı firmalarla iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Program kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin de Bursalı firmalarla bir araya geldi.

"İhracatta firmaların güçlü olmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik projelere devam ettiklerini bildirdi.

BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen UR-GE projelerinin üye firmaların ihracatına güç kattığını kaydeden Burkay, Litvanya'daki programı başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getirdi.

Türkiye'den ilk defa bir heyetin Litvanya parlamentosunda iş forumu düzenlediğini kaydeden Burkay, "Litvanya iş programı Bursalı firmalara yeni fırsatlar sunacaktır. BTSO olarak ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalarımıza rehber olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Litvanya fırsatlar barındırıyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Litvanya'nın Türkiye için gelişime açık bir pazar olduğunu belirterek, "Sektör paydaşlarımız da bunun farkında olarak Türkiye'nin en geniş katılımlı heyetini oluşturdu. BTSO liderliğinde önemli bir B2B organizasyonuna imza atıldı. Litvanyalı şirketler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bu coğrafyada ciddi potansiyel var. Litvanya'nın AB pazarına giriş için bir kapı olarak görülmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz UR-GE ile üyelerimizin doğru pazarlarda ihracatçı kimliğini güçlendirmek." açıklamasında bulundu.

Program kapsamında BTSO heyeti, Kaunas şehrinde Elinta Motors ve Elinta Robotics firmalarını ziyaret etti. Heyet ayrıca Kaunas Serbest Ekonomik Bölgesi Genel Direktörü Vytas Petruzis'ten serbest bölgede yatırım yapma koşulları ve sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.

BTSO heyetinde BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu ile meclis ve komite üyelerinin yanı sıra Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan da yer aldı.