Bu da 'gömlek ciğer' - Son Dakika
Üye Girişi

Bu da 'gömlek ciğer'

10.11.2021 10:01

Bu da 'gömlek ciğer' Adana'da 'gömlek ciğer' yoğun ilgi görüyor Kebapçı Cihangir Korkmaz: "Talebe yetişemiyoruz, günde 50-60 porsiyon satılıyor" Adana'da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.

Bu da 'gömlek ciğer'

Adana'da 'gömlek ciğer' yoğun ilgi görüyor

Kebapçı Cihangir Korkmaz:

"Talebe yetişemiyoruz, günde 50-60 porsiyon satılıyor"

ADANA - Adana'da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.

Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, 4 sene önce ciğer kebabını farklı bir lezzette sunmak istedi. Araştırmalara başlayan Korkmaz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda işkembe ile bağırsakların üzerini gömlek şeklinde saran iç yağı keşfetti. Diyarbakır'a özgü bu kebabı Adana'ya uyarlamak isteyen kebapçı, denemelere başladı.

Önce ciğer kebabını yüzde 70 oranında pişiren Korkmaz, ardından gömlek yağını kebabın dışına sardı. Bu şekilde gömlek ciğeri tekrardan mangala koydu ve 4 dakika daha pişirdi. Servise hazır hale gelen gömlek ciğeri müşterilerine tattıran Korkmaz, tam not aldıktan sonra sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle ilgi çeken Cihangir Korkmaz, şimdiyse günde 50-60 porsiyon gömlek ciğer satıyor.

Günde 50-60 porsiyon

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, "Bir yaşını doldurmamış kuzulardan elde ettiğimiz ciğerleri burada küçük küçük doğruyoruz ve kuyruk yağıyla beraber şişe saplıyoruz. Bir süre pişirdikten sonra ciğerlerimizi beden yağı dediğimiz iç yağı ile beraber kaplıyoruz ve avcarlayıp ocağa atıyoruz. Adanalılar bu lezzeti çok seviyor çünkü yağlı, avcarlı yemeği çok seviyorlar. 10 dakikada hazır. Günde 50-60 porsiyon satılıyor" diye konuştu.

"Talebe yetişemiyoruz"

Bugünlerde ciğer sıkıntısı yaşadıklarını da kaydeden Korkmaz, "Şu an ciğer sıkıntısı inanılmaz derecede yaşıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor. İnşallah ciğer fiyatlarının biran önce normale dönmesini istiyoruz" dedi.

Gömlek ciğer yemeye gelen Gül Tunçsoy ise normal ciğerden çok daha güzel olduğunu söyleyerek, "Sosyal medyadan gördüm ve açıkçası biraz çekingenliğim vardı. Daha önce hiç tatmadım fakat bugüne kadar hiç tatmadığım için pişmanım. Çok lezzetli. normal ciğerden çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'
Bu da 'gömlek ciğer'

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da akademisyenler kırsalda resim yeteneği olan çocukları keşfediyor Diyarbakır'da akademisyenler kırsalda resim yeteneği olan çocukları keşfediyor AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Cihangir, Adana, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu da 'gömlek ciğer' - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bu da 'gömlek ciğer' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement