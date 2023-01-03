Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak

Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.
Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kampanya kapsamında faiz oranları hakkında da tüyo verdi. Faizin yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Faiz oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız." dedi.
Bu sabah açıklanacak kampanyaya ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre başvuru yapacak kişilere bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:
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