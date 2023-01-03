Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak - Son Dakika
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Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak

04.01.2023 00:12

Bu sabah saat 10.00'da orta gelir grubuna yönelik açıklanacak konut kredisi kampanyası hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte açıklayacağı kampanya kapsamında faizin 0,69 ila 0,99 arasında olması ve 15 yıl vade ile ödeme yapılması bekleniyor. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar.

Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklanacak.

SAAT 10.00'DA DUYURULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.

"FAİZ ORANI YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAK"

Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kampanya kapsamında faiz oranları hakkında da tüyo verdi. Faizin yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Faiz oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız." dedi.

İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Bu sabah açıklanacak kampanyaya ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre başvuru yapacak kişilere bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:

  • Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
  • 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
  • Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
  • Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
  • Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
  • Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
  • 15 yıl vade ile ödeme yapılacak
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Son Dakika Ekonomi Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak - Son Dakika


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