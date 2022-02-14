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Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda - Son Dakika

Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda

14.02.2022 00:58
Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda

Bu yıl Sevgililer Günü'nde fiyatları 2 bin lira ile 10 bin dolar arasında değişen antika mücevheratlar büyük ilgi görüyor.

Bu yıl Sevgililer Günü'nde fiyatları 2 bin lira ile 10 bin dolar arasında değişen antika mücevheratlar büyük ilgi görüyor.

Her Sevgililer Günü'nde sevgililer birbirlerine çeşitli hediyeler alıyor. Bu yıl Sevgililer Günü'nde ise antika mücevheratlar moda. Antika dükkanlarındaki 100-150 yıllık antika elmas kolyeler ve pırlanta yüzükler büyük ilgi görüyor. Antika elmas kolye ve pırlanta yüzüklerin fiyatı ise 2 bin liradan başlıyor, 10 bin dolara kadar çıkıyor. Bursa'da antika dükkanı işleten Nuri Yıldırım, Sevgililer Günü öncesi antika kolye ve yüzüklere gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Bu yıl antika yüzük ve kolyelere ilgi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu yıl sevgililer antika ürünleri tercih etmeye başladılar. Özellikle eski elmas ve pırlantaları tercih ediyorlar. Buradaki takılar antika ürünler, bu yıl antika takılar moda. Vatandaşlar bu yıl sevgililerine antika takı hediye ediyor. Antika takıların fiyatları ise 2 bin lira ila 10 bin dolar arasında değişiyor" dedi. - BURSA

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Sevgililer Günü, Yıldırım, Bursa, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda - Son Dakika Ekonomi


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