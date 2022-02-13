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Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı - Son Dakika

Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı

13.02.2022 12:08
Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytinliklerde gübreleme başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytinliklerde gübreleme başladı. Yörede yağışların çok iyi olduğunu anlatan Üretici Kazım Karabıyık, zeytinliklerde sürüm ve gübreleme ile birlikte budama çalışmalarının başladığını söyledi.

Burhaniye'de Ekim ayında başlayan zeytin hasadının sonuna gelinirken, zeytinliklerde sürüm, gübreleme ve budama çalışmalarına başlandı. Zeytinde bakım çalışmalarının başlaması ile birlikte gübre satışları da arttı. Zeytinyağının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Kazım Karabıyık, "Yöremizde zeytin hasadı tamamlandı. Hasat sonrası, sürüm, gübreleme ve budama başladı. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen gübre satışları iyi. Bunda da zeytinyağı fiyatlarının önemi büyük. Bu yıl yağmurlar çok iyi oldu. Önümüzdeki sezondan umutluyuz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı
Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı

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Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de zeytinde gübreleme başladı - Son Dakika Ekonomi


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