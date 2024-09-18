Bursa'nın İhracatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'nın İhracatında Düşüş

Bursa\'nın İhracatında Düşüş

Bursa'nın ihracatı %9.9 azalarak 1.22 milyar dolara geriledi. KOBİ'ler için mekansal alan çağrısı yapıldı.

18.09.2024 13:21
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Bursa'nın ihracatta kan kaybettiğine dikkat çeken Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, çözüm için KOBİ'lerin mekansal alan sorununun giderilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye'nin geçtiğimiz ay 22,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçerken, Bursa ihracatında yaşanan yüzde 10'a yakın düşüş ise dikkat çekti. Şehrin ihracatta ciddi bir ivme kaybı yaşadığına işaret eden Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, bu duruma çözüm olarak geçtiğimiz dönemde yaptığı KOBİ OSB çağrısını bir kez daha yineledi. Duran, "Bursa'nın ihracatı geçtiğimiz ay yüzde 9,9 azalışla 1 milyar 223 milyon dolar olarak gerçekleşirken, şehir sıralamasında da 2'ncilikten, 4'üncülüğe geriledik. Birçok il son 5 yılda ihracatını yüksek düzeyde arttırırken, Bursa'nın kan kaybetmeye devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz. Halbuki şehrimizin ana sanayi kolu olan otomotiv, ülke ihracatını sırtlamaya devam ediyor. Buna rağmen, Bursa'nın ihracat rakamlarının aşağı yönde seyretmesi son derece düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

"Mekansal sıkıntı çözülmeli"

Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, şehrin tekrar ihracatta yukarı yönlü bir ivme yakalayabilmesi için acil olarak KOBİ'lerin önünün açılması gerektiğini belirtti. Duran, "Gelen son ihracat rakamları Bursa için düşündürücüdür. Ülkemiz ve bölgemizdeki şehirler ihracat rakamlarını rekor seviyede arttırırken, Bursa'nın bu tempoya ayak uyduramadığını takip ediyoruz. Şehrin ihracatta son yıllarda geriye doğru seyretmesinin öncelikli nedeni KOBİ'lerin yaşadığı ciddi sıkıntılardır. Bunların başında da mekansal planlama gelmektedir. KOBİ'lerin büyümesi için acil olarak mekansal planlama yapılmalıdır. İhracatın tekrar artış göstermesi adına reçete gayet açık. Bir an önce KOBİ'lerimizin önünün açılması için KOBİ OSB projesi hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

İstihdam olumsuz etkileniyor

Kentte ihracat rakamlarının düşmesinin, pek çok alanda olumsuzluklara neden olduğunu belirten Başkan Duran, "İhracat rakamlarının geriye doğru seyretmesinin etkileri, istihdama da kaçınılmaz olarak yansıyor. Özellikle yılın ikinci çeyreği itibariyle, Bursa'daki dev sanayi kuruluşlarının sık sık işçi çıkarmasına başvurduğuna şahit oluyoruz. Binlerce kişiye istihdam sağlayan bu büyük kuruluşların aldıkları tasarruf tedbirleri de kent genelinde ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bu noktada KOBİ'ler mekansal olarak desteklenirse kapasiteleri artacak, haliyle dönemsel işçi ihtiyacı olan büyük fabrikaların üzerindeki fazla eleman yükünü de alacaktır. KOBİ OSB projesinin ihracat rakamlarına, dolayısıyla Bursa'da işsizliğe büyük ölçüde çözüm olacağı gayet açıktır. Şehrimize her anlamda ciddi katkı sağlayacak KOBİ OSB için bir an önce harekete geçilmelidir. Başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere konunun tüm muhattaplarına böylesine önemli bir proje için el ele vermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlker Duran, Ekonomi, İhracat, Finans, bursa, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın İhracatında Düşüş - Son Dakika

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