Bursa Textile Show 12. Kez Kapılarını Açtı

Ekonomi

Bursa'nın tekstil sektöründeki üretim kapasitesi, kalitesi ve tasarım gücünü dünyaya tanıtan Bursa Textile Show 12'nci kez kapılarını açtı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda iplikten dokumaya, örme kumaşlardan tekstil aksesuarlarına kadar geniş ürün çeşitliliği ile 100'ün üzerinde firma yer alıyor. Tekstil fuarlarında ilk kez uygulanan "Fast Production & Fast Trading" (Hızlı Ürün Hazırlama & Hızlı Teslimat) konsepti ile Bursa Textile Show, sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasında öncü bir rol üstleniyor.

Bursa tekstil sektörünü tek çatı altında buluşturan Bursa Textile Show, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. 11 Ekim' kadar devam edecek fuarda firmaların sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi tekstil ürünleri 40'tan fazla ülkeden alıcılarla buluşuyor. Bu yıl fuarda global moda endüstrisinin önde gelen markalarının yanı sıra yurt içinden büyük firmaların satın alma grupları da katılımcılarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bursa Textile Show ayrıca sürdürülebilir kumaşlar ve eko tasarımların sergilendiği 2025-2026 sonbahar-kış trend alanları ve yapay zeka ile modaya odaklanan seminerleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

"Fuarda 100'ün Üzerinde Firma Yer Alıyor"

Fuarın ilk gününde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolü ile birlikte fuarı ziyaret etti. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ekonomik büyümenin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını söyledi. Sektörün yıllık 30 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla otomotiv ve kimya sektörü ile birlikte Türkiye'nin ihracattaki ilk 3 sektöründen biri olduğunu belirten Başkan Burkay, "Bursa, bu güçlü sektörün en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yıllık 3 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var. BTSO olarak düzenlemiş olduğumuz uluslararası niteliğe sahip Bursa Textile Show, sektörümüzün gücünü ve potansiyelini dünyaya tanıtan önemli bir platform. Bu yıl fuarda 100'ü aşkın firmamız yer alıyor. Firmalarımız koleksiyonlarını ve inovatif ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturuyor." dedi.

"Bursa, Tekstilde Moda ve Trendleri Belirleyen Merkezler Arasında"

Fuara bu yıl uluslararası katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, sektördeki önemli markaların satın alma ekiplerinin fuarı ziyaret ettiğini bildirdi. Başkan Burkay, "Her yıl olduğu gibi alım heyetleri ile fuarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl 40'ın üzerinde ülkeden yabancı alıcıları fuarımızda ağırlıyoruz. Fuarda en fazla önem verdiğimiz konulardan biri de trend alanlarımız. Burada firmalarımız, sektörün geleceğini şekillendiren yenilikçi ürünlerini sergiliyorlar. Trend alanımız için işbirliği yaptığımız uluslararası ortaklarımız bulunuyor. Bu aynı zamanda kentimizin dünyadaki rekabetçiliğine katkı koyarken, Bursa'yı moda ve trendlerin belirlendiği bir merkez konumuna taşıyor. Tüm bu çalışmalarımız aslında Bursa tekstil sektörünün gücünü sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz fuarımızın tüm katılımcılara ve ziyaretçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Hızlı Ürün Hazırlama Hızlı Teslimat

11 Ekim'e kadar devam edecek Bursa Textile Show, yeni konseptiyle sektörün rekabetçi, esnek ve yenilikçiliğine de büyük katkı sağlıyor. Fuara katılan firmalar, müşterilerinden gelen talepleri, stoklarındaki ürünlerini kullanarak hızlı teslimat yöntemiyle gerçekleştiriyor. Tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize eden firmalar, müşterilerinin taleplerine hızla karşılık verip rekabetçi kimliklerini de güçlendiriyor. Söz konusu konsept dünyadaki tekstil fuarları arasında ilk kez Bursa Textile Show'da uygulanıyor. - BURSA