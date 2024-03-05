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Ekonomi

Bursa Textile Show Başladı

Bursa Textile Show Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show başladı. Fuar, Bursa tekstil sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

05.03.2024 16:44  Güncelleme: 17:11
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show başladı. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılan fuar, Bursa tekstil sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 80'den fazla firma son koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor. BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı alıcılar firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.

"Bursa Textile Show kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri çerçevesinde B2B formatında yapılan Bursa Textile Show'un kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandığını söyledi. Fuarın geçen yıl ilk kez Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlendiğini belirten Başkan Burkay, "Bu yıl iki salonda 80'den fazla firmamız son tasarımlarını dünyanın dört bir yanından gelen yabancı alıcılara sunma imkanı buluyor. Bu anlamda fuarımızı çok değerli buluyorum. Yine trend alanlarımızda firmalarımızın yenilikçi ürünleri ve modaya yön veren tasarımları sergileniyor. Burada alanında uzman trendsetter'lar ile çalıştık. Bursa tekstil ve konfeksiyon sektöründe yalnızca üretim ve dış ticaret ayağında değil aynı zamanda moda ve trendlerin de belirlendiği bir merkez konumunda. Bunu sürdürülebilir kılmamız çok önemli. Bu açıdan Bursa Textile Show'un hem kentimizin ihracatına hem de moda merkezi kimliğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Fuar yeni işbirliklerinin önünü açacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tekstil sektöründe asırlar önce ipekle başlayan hikayesinin, gelişerek bugünlere kadar ulaştığını vurguladı. BTSO öncülüğünde Bursa'da sektöre yönelik önemli hamle ve yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu sene fuarda 80'den fazla firma 2024-25 tasarımlarını sergiliyor. Her firma stantlarını gelin gibi süslemiş. Bu fuarın çok güzel işbirliklerine aracılık edeceğine inanıyorum. Ekonomik aktivitenin canlı olması şehirler için çok kıymetli. Bu fuar aktiviteyi yükseltecek önemli platformlardan bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Fuar sektör için motive edici oluyor"

AK Parti Bursa İl Başkanı ve aynı zamanda BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Onlarca ülkeden yabancı alıcının fuar vesilesiyle buraya gelmesi, sektörümüz için ciddi anlamda motive edici oluyor. Ulaşamadığımız birçok müşteriyle burada görüşme imkanı buluyoruz. Hem Bursa'nın sektördeki gücünün sergilenmesi hem de ihracat açısından fuarın son derece faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise fuarın sektör için hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, bereketli fuarlar diledi.

Nitelikli alıcılar firmalarla buluşuyor

Bursa Textile Show'da bu sene LPP S.A, O'STIN, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Marwa Folly Fashion, Tonickx ve Marjan gibi dünyaca ünlü markaların alıcıları da sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Fuar 7 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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