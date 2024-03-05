Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show başladı. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılan fuar, Bursa tekstil sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.
Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 80'den fazla firma son koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor. BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı alıcılar firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.
"Bursa Textile Show kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandı"
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri çerçevesinde B2B formatında yapılan Bursa Textile Show'un kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandığını söyledi. Fuarın geçen yıl ilk kez Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlendiğini belirten Başkan Burkay, "Bu yıl iki salonda 80'den fazla firmamız son tasarımlarını dünyanın dört bir yanından gelen yabancı alıcılara sunma imkanı buluyor. Bu anlamda fuarımızı çok değerli buluyorum. Yine trend alanlarımızda firmalarımızın yenilikçi ürünleri ve modaya yön veren tasarımları sergileniyor. Burada alanında uzman trendsetter'lar ile çalıştık. Bursa tekstil ve konfeksiyon sektöründe yalnızca üretim ve dış ticaret ayağında değil aynı zamanda moda ve trendlerin de belirlendiği bir merkez konumunda. Bunu sürdürülebilir kılmamız çok önemli. Bu açıdan Bursa Textile Show'un hem kentimizin ihracatına hem de moda merkezi kimliğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
"Fuar yeni işbirliklerinin önünü açacak"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tekstil sektöründe asırlar önce ipekle başlayan hikayesinin, gelişerek bugünlere kadar ulaştığını vurguladı. BTSO öncülüğünde Bursa'da sektöre yönelik önemli hamle ve yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu sene fuarda 80'den fazla firma 2024-25 tasarımlarını sergiliyor. Her firma stantlarını gelin gibi süslemiş. Bu fuarın çok güzel işbirliklerine aracılık edeceğine inanıyorum. Ekonomik aktivitenin canlı olması şehirler için çok kıymetli. Bu fuar aktiviteyi yükseltecek önemli platformlardan bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Fuar sektör için motive edici oluyor"
AK Parti Bursa İl Başkanı ve aynı zamanda BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Onlarca ülkeden yabancı alıcının fuar vesilesiyle buraya gelmesi, sektörümüz için ciddi anlamda motive edici oluyor. Ulaşamadığımız birçok müşteriyle burada görüşme imkanı buluyoruz. Hem Bursa'nın sektördeki gücünün sergilenmesi hem de ihracat açısından fuarın son derece faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise fuarın sektör için hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, bereketli fuarlar diledi.
Nitelikli alıcılar firmalarla buluşuyor
Bursa Textile Show'da bu sene LPP S.A, O'STIN, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Marwa Folly Fashion, Tonickx ve Marjan gibi dünyaca ünlü markaların alıcıları da sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Fuar 7 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › Bursa Textile Show Başladı - Son Dakika
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye şirket işçilerinin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçilerin maaşlarında yüzde 85 oranında artış sağlandı ve özlük hakları da iyileştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ayrıca Amasya'da İYİ Parti'nin astığı afişlerin AK Parti tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.
Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimi beklentisiyle 2 bin 130 dolara yükselerek tarihi zirveye ulaştı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da gerilimler, jeopolitik riskler, hisse piyasalarında geri çekilme ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim beklentisi etkisiyle gerçekleşti. Bu yükseliş dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada da rekor seviyelere ulaştı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği ilk günden bu yana adaletli bir kent inşa ettiğini ve kimsenin ekmeği ile oynamadığını söyledi. Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Bozdoğan, Ramazan ayında ekmeği 1 liradan vermeye devam edeceklerini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı Hali içinde üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için kurulan ürün pazarlama alanı ve üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi açılışı yapıldı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirdikleri ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarını değiştirerek satmaya çalışan şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL olan 3 adet tır bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye desteği verecek. Belediye Başkanı İsmail Say, ekonomik yükleri hafifletmek amacıyla emeklilere ikramiye desteği sunacaklarını belirtti. Projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurgulayan Say, desteklerinin miktarından ziyade vatandaşların gönüllerine dokunabilmek olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?